Une bougie, une fleur ou un mot déposé place de la République: dix ans après les attentats de Saint-Denis et Paris, des dizaines de personnes rendent hommage aux victimes, à l'initiative de la mairie.
10 ans du 13-Novembre: hommage des Parisiens place de la République
