Paris recommande aux Français de quitter temporairement le Mali

La France recommande aux ressortissants français de quitter temporairement le Mali "dès que possible", alors que la capitale Bamako et de nombreuses régions du pays sont peu à peu asphyxiées par un blocus jihadiste, selon une note aux voyageurs postée vendredi par le ministère français des Affaires étrangères.
