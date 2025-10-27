"Ce drame a été un catalyseur": vingt ans jour pour jour après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, morts électrocutés dans un transformateur EDF où, paniqués, ils avaient voulu se réfugier pour échapper à la police, une cérémonie se tient à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Pour Siyakha Traoré, grand frère de Bouna, "leurs noms sont devenus des symboles, synonymes de lutte contre les violences, revendications de justice sociale". SONORE
Zyed et Bouna, 20 ans après: leurs noms "devenus des symboles"
