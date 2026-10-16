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Zelensky - Trump : la rupture inévitable ?

information fournie par France 24 16/10/2026 à 09:23

Volodymyr Zelensky dénonce une "trahison" des États-Unis après le rapprochement entre Donald Trump et Moscou. Face aux tensions avec Washington et aux incertitudes sur le soutien américain, l’Ukraine peut-elle encore compter sur ses alliés ? Olivier Weber, grand reporter et écrivain, auteur "Des anges et des ogres" (Éd Calmann Levy), décrypte les enjeux de cette crise et les perspectives pour l’Ukraine à l’approche de l’hiver.

Guerre en Ukraine
Donald Trump

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