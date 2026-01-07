Le président chypriote Nikos Christodoulides tient une réunion conjointe avec le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. IMAGES
Zelensky rencontre des responsables européens durant sa visite à Chypre
