De nombreux internautes affirment que Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen entretiennent une relation passionnelle. Ils se basent sur une interview de l’ancienne porte-parole de la présidence ukrainienne. Il s’agit en fait d’un faux généré par intelligence artificielle.
Zelensky et Ursula von der Leyen sont-ils amants ? Non, c’est une intox !
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