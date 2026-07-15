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Zelensky et Ursula von der Leyen sont-ils amants ? Non, c’est une intox !

information fournie par France 24 15/07/2026 à 22:41

De nombreux internautes affirment que Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen entretiennent une relation passionnelle. Ils se basent sur une interview de l’ancienne porte-parole de la présidence ukrainienne. Il s’agit en fait d’un faux généré par intelligence artificielle.

Guerre en Ukraine

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