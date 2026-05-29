En Zambie, la ville de Kabwe est considérée comme la plus polluée au monde. Les enfants sont atteints de différentes pathologies, et notamment de saturnisme, maladie d'intoxication aiguë ou chronique par le plomb. Reportage de nos correspondantes Caroline Dumay, Stefan Carstens et Eunice Stoltz- Masson.
Zambie : alerte au plomb dans la ville de Kabwe
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