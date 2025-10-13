Des affrontements éclatent entre les partisans du candidat de l'opposition à la présidentielle camerounaise Issa Tchiroma Bakary et les forces de sécurité dans la ville de Garoua, au nord du pays, peu avant la fermeture des bureaux de vote.
Cameroun: affrontements entre partisans de Tchiroma et forces de l’ordre
