 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cameroun: affrontements entre partisans de Tchiroma et forces de l’ordre

information fournie par AFP Video 13/10/2025 à 08:31

Des affrontements éclatent entre les partisans du candidat de l'opposition à la présidentielle camerounaise Issa Tchiroma Bakary et les forces de sécurité dans la ville de Garoua, au nord du pays, peu avant la fermeture des bureaux de vote.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Le dissident cubain José Daniel Ferrer arrive en exil aux Etats-Unis

information fournie par AFP Video 14 oct.
2

Mémorial devant le centre médico-légal de Tel-Aviv après l'arrivée de quatre corps d'otages

information fournie par AFP Video 14 oct.
1
3

Israël: "La nécessaire mise en place d'une commission d'enquête sur le 7-Octobre"

information fournie par France 24 14 oct.
4

Airbus veut voir la sa production d'avions s'envoler et compte sur Safran au Maroc

information fournie par France 24 14 oct.
5

Top 5 IA du 13/10/2025

information fournie par Libertify 14 oct.
6

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 13 oct.
3
7

Nouveau vol test réussi de la mégafusée Starship d'Elon Musk

information fournie par AFP 14 oct.
2
8

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 14 oct.
9
1

Marseille: dispositif policier après la mort d'un homme tué par balles en plein jour

information fournie par AFP Video 09 oct.
1
2

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

information fournie par AFP 12 oct.
3

RDC: à Bruxelles, Tshisekedi "tend la main" à Kagame pour faire "la paix"

information fournie par AFP Video 09 oct.
4

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 14 oct.
9
5

Tickets-restaurants, retards aériens en France et abonnements numériques fantômes

information fournie par BoursoBank Clients 11 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

A Tel-Aviv, la place des Otages en liesse après l'annonce par les médias de libérations

information fournie par AFP Video 13 oct.
2
8

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
1

Comment augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama 22 sept.
10
2

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
3

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
4

Lecornu a-t-il les moyens d’augmenter le pouvoir d’achat des Français ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
1
5

Jean Peyrelevade : "On n'évitera pas une augmentation d'impôts pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 07 oct.
6
6

Impôts : vers une « flat tax » à 36% pour les épargnants ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
38
7

Le point semestriel sur les FCPI Dividendes plus

information fournie par BoursoBank 08 oct.
8

Top 5 IA du 08/10/2025

information fournie par Libertify 09 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank