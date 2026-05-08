Louise Dupont reçoit Yanick Lahens, grand prix du roman de l'Académie française 2025 pour "Passagères de nuit", et Rodney Saint Eloi, poète, écrivain et auteur du recueil de poésie "Fais du feu". Invités de la quatrième édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), ces deux voix fortes de la littérature haïtienne évoquent le lien "viscéral" qui les unit au continent africain. Pour eux, la littérature est un acte d'existence autant que de résistance.
Yanick Lahens et Rodney Saint Eloi, regards croisés sur Haïti et la littérature
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