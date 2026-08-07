Le Real Madrid a officialisé la signature de Yan Diomandé jusqu’en 2033 en provenance de Leipzig. Estimé à 125 millions d’euros, plus 15 millions de bonus, le transfert devient le plus cher de l’histoire du club madrilène. À seulement 19 ans, l’international ivoirien devient également le joueur africain le plus cher de l’histoire.
Yan Diomandé, l’Ivoirien qui affole les records en rejoignant le Real Madrid
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