Le président chinois Xi Jinping accueille son homologue russe Vladimir Poutine au Palais de l'Assemblée du peuple à Pékin. Les leaders des deux pays auront une série d'entretiens qui devraient porter sur la visite de M. Trump et différents sujets brûlants d'intérêt commun comme la guerre au Moyen-Orient, les approvisionnements énergétiques, les remises en cause de l'ordre international. IMAGES
Xi accueille Poutine au Palais de l'Assemblée du peuple à Pékin
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