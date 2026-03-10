Winnie l'ourson, personnage qui a charmé des générations entières avec sa sagesse simple et sincère, souffle sa 100e bougie. Pour l'occasion, Disney, qui a acquis les droits sur Winnie dans les années 1960, organise une année entière de célébrations.
Winnie l'ourson fête son 100e anniversaire
