Le basketteur français Victor Wembanyama s'est dit mardi "horrifié" par la mort de deux citoyens américains, tués à Minneapolis (nord) par des tirs d'agents fédéraux en marge des opérations anti-immigration lancée par Donald Trump.
Wembanyama réagit aux violences de Minneapolis lors d’un entraînement des Spurs
