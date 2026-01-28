 Aller au contenu principal
"French Response", l'humour comme arme numérique

information fournie par France 24 28/01/2026 à 07:45

A la Une de la presse, ce mercredi 28 janvier, les réactions contrastées, en France, aux chiffres eux aussi contrastés de l’immigration pour 2025, publiés hier par le ministère de l’Intérieur. L’annonce, en Espagne de la régularisation de 500 000 sans-papiers. La montée de l’extrême-droite en Europe, et la participation de plusieurs de ses figures à la conférence sur l’antisémitisme en Israël. Et le succès du compte «French Response», sur le réseau social X.

