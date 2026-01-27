 Aller au contenu principal
Le plastique nous vole des années de vie (étude)

information fournie par France 24 27/01/2026 à 20:34

Des chercheurs ont tenté de quantifier les années de vie perdues en raison de l'impact du plastique sur la santé humaine. Le résultat: 83 millions d'années de vie perdues entre 2016 et 2040, si nous continuons à produire au même rythme. Ils ont considéré l'impact sur le réchauffement climatique induit par l'extraction du pétrole dont sont issus la plupart des plastiques et la toxicité de ces matières qui conduit à des maladies pulmonaires, cardiovasculaires ou à des cancers.

Environnement

13
