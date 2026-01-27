C'est une disparition qui a profondément choqué au Sénégal : l’actrice Halima Gadji est décédée à l’âge de 36 ans des suite d’un malaise. Révélée au grand public en 2019 par son rôle de Marième Dial dans la série à succès “Maîtresse d’un homme marié”, Halima Gadji a incarné des personnages qui ont marqué les téléspectateurs. Sa disparition a provoqué une véritable onde de choc dans le monde culturel ouest africain. Aminatou Diallo à Dakar nous en dit plus.
Sénégal : décès de l’actrice Halima Gadji à 36 ans, émotion parmi les téléspectateurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro