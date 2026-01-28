Tous les matches de la dernière journée de Ligue des champions se déroulent au même moment. Le Paris Saint-Germain (6e) reçoit Newcastle (7e).
Ligue des champions : le PSG reçoit Newcastle et vise le top 8
