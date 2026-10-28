Webinaire / découvrir les ETF avec Amundi : comprendre, choisir et investir

information fournie par BoursoBank • 28/10/2026 à 11:49

Les ETF se sont imposés comme des solutions incontournables pour s'exposer simplement aux marchés financiers et diversifier son portefeuille. Mais derrière leur apparente simplicité, plusieurs questions se posent : comment fonctionnent-ils réellement ? Quels sont leurs avantages, mais aussi leurs risques ? Comment choisir un ETF adapté à ses objectifs ? Et surtout, comment passer concrètement à l'action depuis son compte Bourse ?

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Ce sont toutes ces questions qui ont été abordées dans ce webinaire qui s'est tenu en direct le 21 octobre, avec la participation de Damien Cadillon, directeur adjoint des stratégies de marché et de produits chez Amundi ETF & Indexing, et Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank.