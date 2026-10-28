 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Webinaire / découvrir les ETF avec Amundi : comprendre, choisir et investir

information fournie par BoursoBank 28/10/2026 à 11:49

Les ETF se sont imposés comme des solutions incontournables pour s'exposer simplement aux marchés financiers et diversifier son portefeuille. Mais derrière leur apparente simplicité, plusieurs questions se posent : comment fonctionnent-ils réellement ? Quels sont leurs avantages, mais aussi leurs risques ? Comment choisir un ETF adapté à ses objectifs ? Et surtout, comment passer concrètement à l'action depuis son compte Bourse ?

À lire aussi | ETF : les clés pour construire un portefeuille solide et cohérent

Ce sont toutes ces questions qui ont été abordées dans ce webinaire qui s'est tenu en direct le 21 octobre, avec la participation de Damien Cadillon, directeur adjoint des stratégies de marché et de produits chez Amundi ETF & Indexing, et Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOMARKETS BOURSOBANK
Boursomarkets, des milliers de façon d'investir sans frais de courtage !

BoursoBank offre, à tous ses clients investisseurs, un accès à plus de 40.000 produits d’investissement (ETF, OPCVM, warrants, turbos, certificats, crowdfunding, private equity), à 0 € de frais de courtage à l'achat ou 0% de droits d’entrée sans condition.

Pour profiter de ces offres, il suffit de détenir un compte bourse BoursoBank.

Ces produits présentent un risque de perte en capital.

Découvrir les offres

Comment investir ?

Vidéos les + vues

1

Jordanie: stupeur et tristesse dans un village après l'attaque contre une église

information fournie par AFP 26 oct.
3
2

Lula réélu au Brésil : une bonne nouvelle pour l'environnement ?

information fournie par France 24 27 oct.
1
3

Attentat de Trappes: Lecornu accuse la gauche de "recel politicien" et de "faire le jeu du RN"

information fournie par AFP Video 27 oct.
1
4

Chine : dans la tourmente après des propos polémiques sur Mao, Mbappé s'excuse

information fournie par AFP 27 oct.
20
5

Bolsonaro vole vers l'Equateur depuis l'Argentine après avoir quitté le Brésil

information fournie par AFP Video 12:09
6

Attentat de Trappes : un hommage national sera organisé, annonce le gouvernement

information fournie par AFP 12:18
1
7

Attentat de Trappes: un hommage national sera organisé (gouvernement)

information fournie par AFP Video 12:10
8

Le Real Madrid s'excuse auprès de la Chine pour les propos de Mbappé

information fournie par AFP 12:31
6
1

Des agents d'entretien nettoient la statue place de la République à Paris

information fournie par AFP Video 21 oct.
2
2

Macron présente les condoléances de la Nation après la mort d'un pilote

information fournie par AFP Video 21 oct.
3

Deuxième nuit de couvre-feu à Paris

information fournie par AFP Video 21 oct.
4

Arabie saoudite : Emmanuel Macron rencontre le prince héritier lors d'une visite non annoncée

information fournie par AFP Video 21 oct.
5

17-octobre: après les violences et les pillages, une justice expéditive

information fournie par AFP Video 21 oct.
5
6

Le taux d'emprunt de la France à 10 ans franchit les 5 %

information fournie par France 24 21 oct.
7

Ukraine: attaque de missiles sur Kiev après des pourparlers russo-américains

information fournie par AFP 22 oct.
17
8

Top 5 IA du 21/10/2026

information fournie par Libertify 22 oct.
1

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.
2

Projet d'attaque présumé contre une base militaire en Angleterre: ce que l'on sait

information fournie par AFP 29 sept.
13
3

Saint-Pierre-et-Miquelon: des touristes canadiens "boycottent" les États-Unis

information fournie par AFP Video 29 sept.
4

Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3

information fournie par Boursorama 29 sept.
5

A l'occasion de ses semestriels, Arverne fait le point sur son activité

information fournie par Boursorama 01 oct.
6

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
7

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
8

Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF

information fournie par Boursorama 06 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank