Webinaire / découvrir les ETF avec Amundi : comprendre, choisir et investir

Les ETF se sont imposés comme des solutions incontournables pour s'exposer simplement aux marchés financiers et diversifier son portefeuille. Mais derrière leur apparente simplicité, plusieurs questions se posent : comment fonctionnent-ils réellement ? Quels sont leurs avantages, mais aussi leurs risques ? Comment choisir un ETF adapté à ses objectifs ? Et surtout, comment passer concrètement à l'action depuis son compte Bourse ?
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Ce sont toutes ces questions qui ont été abordées dans ce webinaire qui s'est tenu en direct le 21 octobre, avec la participation de Damien Cadillon, directeur adjoint des stratégies de marché et de produits chez Amundi ETF & Indexing, et Thomas Vitoux, chef de produit Bourse chez BoursoBank.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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