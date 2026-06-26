L'administration Trump emboîte le pas à l'Europe en sanctionnant Gasabo Gold, unique raffinerie d'or du Rwanda, accusée de faire transiter des minerais de conflit depuis l'est du Congo pour financer le M23. Selon Washington, les rebelles - qui occupent depuis plus d'un an les deux plus grandes villes de la région - achemineraient l'or vers Kigali avec le concours direct de l'armée rwandaise…
Washington sanctionne le Rwanda accusé de faire de la contrebande d'or
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