Washington maintiendra son blocus des ports iraniens, en vigueur depuis lundi, "aussi longtemps qu'il faudra", a affirmé jeudi le ministre de la Défense américain Pete Hegseth.
Washington maintiendra son blocus des ports iraniens "aussi longtemps qu'il faudra" (Hegseth)
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