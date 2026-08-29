Des centaines de militants des droits civiques se rassemblent au pied du Lincoln Memorial à Washington pour "défendre le vote", à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. Organisée 63 ans jour pour jour après la Marche sur Washington de 1963, où Martin Luther King avait prononcé son célèbre discours "I have a dream", la mobilisation dénonce notamment le redécoupage électoral engagé par les républicains et les restrictions au vote par correspondance voulues par Donald Trump. [COMPLETE VIDIC6RF7KE_FR] IMAGES
Washington: des militants des droits civiques mobilisés pour "défendre le vote"
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