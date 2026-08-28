Marc Alexandre Oho Bambe : un nouveau recueil de poésie et un nouvel album

information fournie par France 24 • 28/08/2026 à 22:23

Poète, romancier, slameur et désormais plus que jamais musicien : Marc Alexandre Oho Bambe, alias Capitaine Alexandre, est l’invité du Journal de l’Afrique.

À 50 ans, l’artiste né à Douala ouvre un nouveau chapitre de sa création. Côté littérature, il publie chez Mémoire d’encrier Poèmes de plein jour et mots mantras pour traverser la nuit, des textes pour affronter les vertiges de notre époque sans renoncer à la lumière.

Côté musique, il change de tempo avec Salsa Makossa, l’un des premiers titres de son album anniversaire. Une rencontre entre les mots, les rythmes, le Cameroun et cette question qui traverse son œuvre : comment résister au fracas du monde sans renoncer à la joie ?

Entretien avec Marc Alexandre Oho Bambe dans le Journal de l’Afrique.