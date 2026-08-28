Le bilan continue de s'alourdir au Népal et en Chine, près de 600 victimes recensées et plus de 2500 personnes toujours portées disparues. Parmi elles : 4 Français selon le Quai d'Orsay. "Nous sommes à la disposition des autorités népalaises pour les aider" a fait savoir la ministre déléguée chargée de la Francophonie, Eléonore Caroit.
Crue dans l'Himalaya : 4 Français portés disparus
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