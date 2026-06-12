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VSS : la France face aux dysfonctionnements de sa justice

information fournie par France 24 12/06/2026 à 17:40

C'est une France sous le choc qui découvre l'ampleur des dysfonctionnements de sa justice. La mort de la petite Lyhanna, onze ans, a pris le pays aux tripes lorsque le profil du principal suspect a été connu… Jérôme Barella, père de famille "sans histoire" traînait en réalité plaintes et signalements à son encontre, pour attouchements et viols, depuis 2017 sans jamais avoir été convoqué par les autorités. La multiplication des témoignages de femmes contre Patrick Bruel arrive dans la même période. Les camps s'affrontent : "tout le monde savait" contre "il n'avait pas besoin de violer" mais on se souvient à cette occasion que le chanteur et acteur avait déjà fait l'objet de neuf plaintes de femmes en 2019. Toutes classées sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée". La star et le père de famille restent présumés innocents mais ces histoires semblent montrer que le feu peut couver longtemps, en France, avant que la justice ne puisse – ou ne veuille ? – agir.

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