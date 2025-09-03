François Bayrou jette ses dernières forces dans la bataille et continue de croire qu'il peut convaincre les oppositions de voter la confiance le 8 septembre, oppositions qui semblent inflexibles. Dans une interview au Figaro, l'ancien président Nicolas Sarkozy étrille l'exécutif et épargne le Rassemblement national, appelant à une dissolution.
Vote de confiance J-5 : Nicolas Sarkozy charge l'exécutif, François Bayrou continue d'y croire
