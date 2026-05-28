Zelensky a demandé à Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, pour faire face à l'intensification des attaques russes, selon une lettre du président ukrainien à son homologue américain que l'AFP a pu consulter.
Volodymyr Zelensky demande à Donald Trump de fournir à Kiev plus de missiles antiaériens
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