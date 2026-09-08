Volkswagen prépare la vente de son usine d'Osnabrück au fonds israélien Aurelius Capital et au Land de Basse-Saxe. Sa reconversion dans la défense pourrait préserver 1 400 emplois sur 1 800, avec Rafael et le Dôme de fer comme premier grand projet.
Volkswagen : à Osnabrück, les cabriolets vont céder la place à la défense aérienne
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