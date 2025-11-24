"C'est la concrétisation du rêve de la petite fille que j'étais, qui s'est nourrie de toutes ces aventures spatiales", raconte, lors d'une conférence de presse au CNES, l'astronaute française Sophie Adenot, qui va s'envoler vers la Station spatiale internationale au printemps 2026, devenant ainsi la deuxième astronaute française de l'histoire à partir en orbite. SONORE
Vol pour la Station spatiale en 2026: un rêve de "petite fille" (Sophie Adenot)
