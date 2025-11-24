Plus de 200 personnes ont bravé le froid et la pluie pour venir faire leurs adieux dimanche à un célèbre couple de pandas qui quittera le Zoo de Beauval mardi, en raison d'un retour anticipé en Chine provoqué par l'insuffisance rénale dont souffre la femelle.
Beauval: derniers adieux du public, avant le retour des pandas en Chine
