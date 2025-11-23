Les bureaux de vote sont désormais fermés en Guinée Bissau où quelques 860 000 personnes étaient appelés à choisir leur président et leurs députés ce dimanche. Le président Umaru Sissoko Embalo fait face à 11 candidats. Face à lui notamment Fernando Dias, soutenu par le PAIGC exclu de la course pour la première fois dans l'histoire du pays ainsi qu'un ancien président, Jose Mario Vaz et un ancien premier ministre Baciru Dja. Comment s'est déroulé cette journée de vote ?
Elections générales en Guinée Bissau, les résultats attendus courant semaine prochaine
