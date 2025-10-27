Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes soupçonnés d'avoir fait partie du commando ont été placés en garde à vue mais les bijoux restent toujours introuvables.
Vol de bijoux au Louvre: deux suspects en garde à vue
