Vol de bijoux au Louvre: deux suspects en garde à vue

information fournie par AFP Video 27/10/2025 à 16:00

Une semaine après le vol spectaculaire de huit joyaux de la couronne de France en quelques minutes au musée du Louvre, deux hommes soupçonnés d'avoir fait partie du commando ont été placés en garde à vue mais les bijoux restent toujours introuvables.

4 commentaires

  • 17:01

    Robert Boulin mort le 30 octobre 1979 ... classé rapidement en suicide ... ... Jacques Mesrine abattu le 2 novembre 1979 .... comment sortir une affaire de l actualité ... en sortir une plus grosse ...

