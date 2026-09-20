La Route du Rhum est la reine des courses transatlantiques en solitaire. Depuis 44 ans, elle relie Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Parmi les navigateurs engagés dans la prestigieuse classe Ultim, Louis Burton aux commandes du bateau Armand Thiery. Après une mise à l'eau en juillet dernier et une préparation express, Louis Burton et son équipage viennent de battre le record de traversée de la Manche. De quoi afficher son ambition.
Voile : le navigateur Louis Burton ambitieux avant le départ de la Route du Rhum
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