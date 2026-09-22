Le départ de la Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, aura lieu le 1er novembre prochain depuis Saint-Malo pour rejoindre la Guadeloupe. Parmi les participants, il y aura Léonard Legrand aux commandes du bateau Sodebo Fifty. Arrivé chez Sodebo en 2015 comme alternant en électronique, il gravit les échelons jusqu’à intégrer l’équipe navigante aux côtés de Thomas Coville. Désormais seul aux commandes de son bateau, il se lance dans l'aventure plein d'ambition.
Voile : grande première pour Léonard Legrand à la Route du Rhum
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