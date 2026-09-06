Retour sur la visite historique du président chinois Xi Jinping en Égypte, en début de semaine. Une première dans le pays depuis dix ans intervient alors que Pékin cherche à renforcer ses liens économiques avec le Caire. L’Égypte, premier partenaire commercial de Washington en Afrique du Nord, cherche-t-elle aussi à diversifier ses partenariats internationaux.
Visite de Xi Jinping en Chine : la Chine se veut un contrepoids des États-Unis
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