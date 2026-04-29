A la Une de la presse, ce mercredi 29 avril, la situation chaque jour plus précaire des Gazaouis, toujours confrontés aux bombardements israéliens, en dépit du «cessez-le-feu». La visite du roi Charles aux Etats-Unis. L’histoire d’un jeune déserteur russe. Le coup marketing inédit de «Visit Rwanda», sponsor des quatre demi-finalistes de la Ligue des champions – dont le PSG, vainqueur hier soir du match aller face au Bayern, au terme d’une rencontre époustouflante.
"Visit Rwanda", sous les crampons, la guerre
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