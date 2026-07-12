Les attaques contre des migrants africains se multiplient en Afrique du Sud depuis le début de l’année. Trente ans après la naissance de la "nation arc-en-ciel", près de 50 000 migrants illégaux ont quitté l’Afrique du Sud ces dernières semaines tandis que des mouvements anti-immigration gagnent en visibilité. Philippe Gervais-Lambony, Professeur Emérite à l’Université Paris Nanterre et spécialiste de l’Afrique du Sud nous a expliqué comment en est-on arrivé là.
Violences xénophobes en Afrique du Sud, quelles sont les raisons de la colère ?
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