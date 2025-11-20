Près d'une femme sur trois a subi des violences conjugales ou des violences sexuelles hors du cadre du couple au cours de sa vie, un chiffre qui a peu évolué depuis 20 ans, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la Santé.
Violences sexuelles ou conjugales: près d'une femme sur trois concernée, selon l'OMS
