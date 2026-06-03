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Violences après la victoire du PSG : un face à face entre RN et LFI

information fournie par France 24 03/06/2026 à 16:06

Après les violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain, la classe politique s'invective. Le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) s'opposent : Jordan Bardella pointe du doigt l'immigration et "un pays qui se tribalise", quant à La France Insoumise, elle estime que la police a gâché la fête. Une façon d'installer le duel pour 2027 ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien de la revue regards et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.

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