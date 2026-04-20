information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 20/04/2026 à 14:05

Trois écoles de commerce françaises dans le top 10 du Financial Times : la France confirme son excellence en matière de formation au management. Mais entre explosion des frais de scolarité, concurrence accrue et révolution de l’intelligence artificielle, le modèle des business schools est-il toujours aussi solide ? Et comment préparer les futurs managers à un monde du travail en pleine mutation ? Pour en parler, Vincenzo Vinzi, directeur général de l’ESSEC, et auteur de "Transcendons le progrès !" (Empreintes) était l'invité de l'émission Ecorama du 20 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com