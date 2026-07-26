Initialement prévue au printemps dernier, la Coupe d'Afrique des Nations féminine va finalement s'ouvrir dimanche, à Rabat, au Maroc. Le match d'ouverture opposera l'Algérie au Sénégal alors que le Nigeria, grand favori, tentera de conserver son titre.
CAN 2026 féminine : enfin le grand coup d'envoi au Maroc
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