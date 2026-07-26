La police allemande a lancé dimanche un avis de recherche pour un homme de 21 ans soupçonné d'avoir foncé à bord d'un véhicule sur la gay pride de Berlin la veille au soir, faisant au moins un mort et 16 blessés, et d'avoir des liens avec le "milieu islamiste".
Un véhicule fonce dans la foule à la gay pride de Berlin: un mort et une quinzaine de blessés
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