Ces images montrent l’incendie à Manises, en périphérie de Valence. Les pompiers sont parvenus à maîtriser le brasier, mais les autorités ont annoncé qu’une personne avait perdu la vie. Les incendies qui ravagent actuellement la France et l’Espagne ont contraint plus de 250 000 personnes à évacuer, selon les autorités. En Espagne, 70 000 habitants ont notamment été évacués des villages situés à l’ouest de Madrid. IMAGES
Nouvel incendie dans l'est de l'Espagne : un mort dans la périphérie de Valence
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