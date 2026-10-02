La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de l'antisémitisme au sein d'une partie de la classe politique et de la société française ? L'historien Vincent Duclert, auteur de "La philosophie contre l'antisémitisme" (éditions PUF), était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
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