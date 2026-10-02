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Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"

information fournie par France 24 02/10/2026 à 21:13

La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de l'antisémitisme au sein d'une partie de la classe politique et de la société française ? L'historien Vincent Duclert, auteur de "La philosophie contre l'antisémitisme" (éditions PUF), était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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2 commentaires

  • 02 octobre 22:08

    Pas vraiment. .. qui a envie de faire un troisième tour avec la macronie. , au moins c est bien ça permet de voir les faux opposants , les vrais soutiens de la macronie. .. qd à Attal et Philippe ils sont allés à Bildeberg pour montrer patte blanche à l empire américain. .. je ne supporte plus ces mondialistes atlantistes , en passant faut pas croire que Trump soit du côté des souverainistes , l amerique a besoin de dirigeants au service de l amerique

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