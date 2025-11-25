"Vu les fortes pluies annoncées, ça devait arriver, et c'est arrivé." Des habitants de Fréterive en Savoie témoignent après avoir subi d'impressionnantes coulées de boue, qui ont entraîné l'interruption de la circulation des trains régionaux sur le tronçon Chambéry-Albertville et des véhicules sur la RD201 au niveau de Fréterive.
Vigilance orange pluie-inondation: la Savoie touchée par une coulée de boue
