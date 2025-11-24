Cette semaine, "A l'Affiche Planète Afro" plonge dans l’univers du batteur guadeloupéen Arnaud Dolmen. Sacré artiste instrumental de l’année aux dernières Victoires du jazz, il insuffle à son jazz une énergie caribéenne unique. Il a collaboré avec de grands noms comme Jacques Schwarz-Bart, Mario Canonge ou encore Alfredo Rodriguez. Au micro de Délia Coliné, il vient présenter son nouveau projet, "The Get Down", avec le pianiste Gregory Privat et l’organiste Laurent Coulondre.
Arnaud Dolmen : le jazz vibre au rythme des Caraïbes
