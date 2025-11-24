Nouvelle échéance judiciaire capitale pour Nicolas Sarkozy, deux semaines après sa sortie de prison. L'ancien président saura le 26 novembre si la Cour de cassation valide ou non sa condamnation en appel dans l'affaire Bygmalion, à un an d'emprisonnement dont six mois ferme aménageables, pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Explications.
Bygmalion: une deuxième condamnation définitive pour Sarkozy?
