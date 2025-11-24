Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).
Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro