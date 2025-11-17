La communiste Jeannette Jara et l'ultraconservateur José Antonio Kast s'affronteront au second tour de la présidentielle chilienne, finalistes d'un premier tour marqué par la crainte croissante de la criminalité, un thème qui joue en faveur du candidat d'extrême droite.
Présidentielle au Chili: la communiste Jara et l'ultraconservateur Kast au deuxième tour
