Raphaël Glucksmann a remporté une victoire éclatante dès le premier tour de la primaire PS-Place publique avec 66 % des voix. Il a promis d'en finir avec "l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon" à gauche et de battre le Rassemblement national (RN). Mais le faible nombre de votants laisse planer le doute sur ses capacités de rassemblement des forces de gauche. Le triomphe de Raphaël Glucksmann marque-t-il la renaissance de la social-démocratie ?
Victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire PS-Place Publique : le défi du rassemblement
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