Le navire-école Cuauhtemoc de la marine mexicaine est de retour au port, six mois après avoir heurté le célèbre pont de Brooklyn, à New York, dans un accident ayant fait deux morts et au moins 22 blessés.
Retour au Mexique du navire qui avait heurté le pont de Brooklyn, à New York
